Paris Mairie du 10e arrondissement île de France, Paris BALADE URBAINE/CONFÉRENCE : DANS LES PAS DE SAINT MARTIN Mairie du 10e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

BALADE URBAINE/CONFÉRENCE : DANS LES PAS DE SAINT MARTIN Mairie du 10e arrondissement, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 10h à 12h

gratuit

Proposée par Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours, la balade aura comme départ le Conservatoire des Arts-et-Métiers (292 rue Saint-Martin) à 10 h et sera suivie d’une conférence intitulée « Saint Martin de Tours, guérisseur » à la Salle A de la Mairie du 10e à 11h. La balade se poursuivra jusqu’à l’église Saint-Martin-des-Champs (36 rue Albert-Thom Samedi 18 septembre de 10h à 12h Départ 10h Conservatoire des Arts-et-Métiers puis Salle A de la Mairie du 10e BALADE URBAINE/CONFÉRENCE : DANS LES PAS DE SAINT MARTIN Proposée par Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours, la balade aura comme départ le Conservatoire des Arts-et-Métiers (292 rue Saint-Martin) à 10 h et sera suivie d’une conférence intitulée « Saint Martin de Tours, guérisseur » à la Salle A de la Mairie du 10e à 11h. La balade se poursuivra jusqu’à l’église Saint-Martin-des-Champs (36 rue Albert-Thomas) pour une arrivée à 12 h. Selon la tradition chrétienne saint Martin est invoqué contre le mal des ardents, la diarrhée et la dysenterie, les maladies de la peau, les malheurs engendrés par l’alcoolisme et il protège en particulier les épouses victimes de maris ivrognes. Animations -> Balade Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin Paris 75010

4 : Château d’Eau (185m) 5 : Jacques Bonsergent (227m)

Contact :Ensemble, nous sommes le 10e contact@ensemble10.fr https://ensemble10.fr https://www.facebook.com/ensemble.noussommesledixiememe https://twitter.com/Ensemble10Paris contact@ensemble10.fr Animations -> Balade

Date complète :

2021-09-18T10:00:00+02:00_2021-09-18T12:00:00+02:00

Hélène Cardi/Mairie de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie du 10e arrondissement Adresse 72 Rue du Faubourg Saint-Martin Ville Paris lieuville Mairie du 10e arrondissement Paris