lieu a definir, le samedi 9 juillet à 15:00

Balade urbaine Par la Cie En Acte(s), le CADA – Forum Réfugiés, le Théâtre National Populaire Nous avons trouvé une pierre magique en forme de cœur ! Elle donne la parole aux objets et les fait vivre : la rue, le vélo, les immeubles se mettent à raconter un tas de choses incroyables et des secrets bien gardés… Découvrez la ville autrement et en famille, à travers les yeux – ou plutôt les voix – d’enfants et adolescents hébergés au Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de Villeurbanne. Un projet soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’opération « C’est mon patrimoine ! » Durée environ 1h30 / tout public à partir de 7 ans Réservation en ligne Départ au CADA – Forum Réfugiés, 2 rue Serge Ravanel, Villeurbanne Nous avons trouvé une pierre magique ! Elle donne la parole aux objets et les fait vivre : la rue, le vélo, les immeubles se mettent à raconter un tas de choses incroyables et des secrets bien gardés… lieu a definir villeurbanne Villeurbanne Métropole de Lyon

