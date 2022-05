Balade urbaine – Balade du nous à Villeurbanne IAC Institut d’art contemporain Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

IAC Institut d’art contemporain, le samedi 11 juin à 14:30

Balade urbaine Par l’IAC et l’URDLA Qu’elles résultent de commandes publiques, de la procédure du 1% artistique ou de dépôts d’œuvres de la collection de l’Institut d’art contemporain, les œuvres d’art sont nombreuses à dans l’espace public de Villeurbanne. Laissez-vous guider entre sculptures, installations et peintures murales qui ponctuent et entrent en dialogue avec l’espace urbain. Cette balade sera rythmée par des interventions artistiques en résonance avec la programmation de URDLA et l’IAC dans le cadre de la Fabrique du Nous #1. Durée 1h30 / tout public à partir de 7 ans Réservation en ligne Départ à l’IAC, 11 rue Docteur Dolard, Villeurbanne Qu’elles résultent de commandes publiques, de la procédure du 1% artistique ou de dépôts d’œuvres de la collection de l’IAC, les œuvres d’art sont nombreuses à dans l’espace public de Villeurbanne. IAC Institut d’art contemporain 11 rue Docteur Dolard Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T14:30:00 2022-06-11T16:00:00

