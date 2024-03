Balade urbaine autour du futur tramway à Porte des Postes Porte des postes près de la Cité administrative Lille, mercredi 20 mars 2024.

Balade urbaine autour du futur tramway à Porte des Postes Dans le cadre de la concertation continue du projet de tramway Lille et sa Couronne, la Métropole Européenne de Lille vous invite à une balade à pied le mercredi 20 mars 2024 de 12h à 14h. Mercredi 20 mars, 11h45 Porte des postes près de la Cité administrative Entrée libre, sur inscription : https://participation.lillemetropole.fr/processes/tramwaylilleetsacouronne/f/559/meetings/208

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T11:45:00+01:00 – 2024-03-20T14:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T11:45:00+01:00 – 2024-03-20T14:00:00+01:00

Dans le cadre de la concertation continue du projet de Tramway du pôle métropolitain de Lille et sa Couronne du Schéma Directeur des Infrastructures de Transports, la MEL vous invite à une balade urbaine à pied le mercredi 20 mars 2024 entre 12h et 14h.

Nous parcourrons la place de la Porte des Postes depuis la nouvelle Cité Administrative. Des explications générales sur le projet de tramway seront fournies durant le trajet ainsi que lors de points d’arrêts prévus sur l’itinéraire. Cette balade est l’occasion de découvrir le tracé du projet du futur tramway, de réaliser un diagnostic du fonctionnement de la place existante et de poser vos questions.

Le rendez-vous est à 11h45 à la station Porte des Postes près de la Cité Administrative.

Merci de vous inscrire via le formulaire ci-dessous car le nombre de place est limité : https://participation.lillemetropole.fr/processes/tramwaylilleetsacouronne/f/559/meetings/208

Porte des postes près de la Cité administrative Porte des Postes Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://participation.lillemetropole.fr/processes/tramwaylilleetsacouronne/f/559/meetings/208 »}] [{« link »: « https://participation.lillemetropole.fr/processes/tramwaylilleetsacouronne/f/559/meetings/208 »}]

Métropole Européenne de Lille