Balade urbaine Arrêt de tram « La Morlette », 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cenon.

Balade urbaine

du samedi 10 juillet au samedi 27 novembre à Arrêt de tram « La Morlette »

[**L’alternative urbaine Bordeaux**](https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/) vous invite à la (re) découverte des endroits emblématiques, et insolites de Cenon! Savez-vous que La Morlette est le nom d’un château ? Vous a-t-on conté la légende de la biche et de la branche du Cypressat ? Avez-vous emprunté le petit sentier de Bellevue ? De La Morlette au Bas-Cenon, Elsa et Salim vous emmènent à la découverte d’un patrimoine culturel et industriel très varié. La rive droite n’en finit pas de nous dépayser : rencontrez aussi ces nouveaux projets urbains et associatifs qui dessinent la ville de demain ! La rive droite n’en finit pas de nous dépayser…rencontrez aussi ces nouveaux projets urbains et associatifs qui dessinent la ville de demain ! Les éclaireuses vous donnent rendez-vous à 10h45, à **l’arrêt de tram « La Morlette »** [**S’inscrire en ligne aux balades urbaines**](https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/contrastes-dune-ville-cenon-entre-renovation-urbaine-et-coteaux-verdoyants-juillet/)

Sur inscription / tarif libre

Un voyage à flanc de coteau à travers le patrimoine naturel, historique et industriel de Cenon qui ne manquera pas de vous étonner vous est proposé.

Arrêt de tram « La Morlette » 11-13 avenue Schwob Cenon Cenon La Marègue Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T10:45:00 2021-07-10T12:00:00;2021-07-17T10:45:00 2021-07-17T12:00:00;2021-07-24T10:45:00 2021-07-24T12:00:00;2021-08-14T10:45:00 2021-08-14T12:00:00;2021-08-21T10:45:00 2021-08-21T12:00:00;2021-08-28T10:45:00 2021-08-28T12:00:00;2021-09-04T10:45:00 2021-09-04T12:00:00;2021-09-11T14:45:00 2021-09-11T16:00:00;2021-09-18T14:45:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-25T14:45:00 2021-09-25T16:00:00;2021-10-02T14:45:00 2021-10-02T16:00:00;2021-10-09T14:45:00 2021-10-09T16:00:00;2021-10-16T14:45:00 2021-10-16T16:00:00;2021-10-23T14:45:00 2021-10-23T16:00:00;2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T16:00:00;2021-11-06T14:45:00 2021-11-06T16:00:00;2021-11-13T14:45:00 2021-11-13T16:00:00;2021-11-20T14:45:00 2021-11-20T16:00:00;2021-11-27T14:45:00 2021-11-27T16:00:00