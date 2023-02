Balade urbaine à vélo – Journée Internationale de la Femme Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Balade urbaine à vélo – Journée Internationale de la Femme, 8 mars 2023, Istres

2023-03-08 09:00:00 – 2023-03-08 11:00:00

Bouches-du-Rhone Accompagné de Istres Sport Cyclotourisme, vous aborderez l’Histoire de Marie Mauron, d’Hélène Boucher, de Simone Veil, de Gisèle Halimi, de Jacqueline Auriol et de Sainte-Catherine.



Pour cela, venez avec votre propre vélo. le rendez-vous est donné sur l’esplanade Charles De Gaulle, près de l’étang de l’Olivier. La balade est gratuite et les commentaires assurés par François Masia, président de Istres Sport Cyclotourisme.



Une balade de 12km sécurisé, à travers la ville (1h30 environ) A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, partez a la découverte de rues, écoles, complexes porteurs de noms de femmes illustres. tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 Istres

