Quartier de la Grand Font, le samedi 16 octobre à 10:30

Découvrez la Grand Font au cœur d’une passionnante histoire humaine, architecturale et paysagère ! Nathanaëlle Gervais, guide-conférencière, et un architecte de l’association Archi16 vous emmènent à la découverte de l’architecture et de l’urbanisme du XXe siècle dans le quartier.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès du CAJ. Rdv : square Michel Roux.

2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T12:00:00

