Kourou Médiathèque de Kourou Kourou Balade urbaine à la découverte de l’architecture bioclimatique Médiathèque de Kourou Kourou Catégorie d’évènement: Kourou

Balade urbaine à la découverte de l’architecture bioclimatique Médiathèque de Kourou, 16 octobre 2021, Kourou. Balade urbaine à la découverte de l’architecture bioclimatique

Médiathèque de Kourou, le samedi 16 octobre à 08:00

AQUAA vous propose une balade urbaine à la découverte de l’architecture bioclimatique. Venez apprendre les clés de lecture de la conception architecturale qui permet à la fois un grand confort thermique dans le bâtiment et à la fois une économie d’énergie importante.

Sur inscription

Journées nationales de l’architecture Médiathèque de Kourou Kourou Kourou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T08:00:00 2021-10-16T09:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Kourou Autres Lieu Médiathèque de Kourou Adresse Kourou Ville Kourou lieuville Médiathèque de Kourou Kourou