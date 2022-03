Balade “ufologique” par la CréatureS Compagnie Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Balade “ufologique” par la CréatureS Compagnie Perche en Nocé, 21 mai 2022, Perche en Nocé. Balade “ufologique” par la CréatureS Compagnie Nocé Maison du Parc du Perche Perche en Nocé

2022-05-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-21 20:00:00 20:00:00 Nocé Maison du Parc du Perche

Perche en Nocé Orne CréatureS Compagnie vous propose une redécouverte surprenante du manoir de Courboyer. Basé sur des faits réels, des impressions, sur l’architecture, un groupe d’experts en ufologie et en sciences parallèles vous en révèlera les secrets et les mystères. Deux départs proposés à 18h et 19h30. Durée : 30-45 minutes environ. Limité à 20 personnes.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc du Perche au 02 33 25 70 10.

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 https://www.parc-naturel-perche.fr/

Nocé Maison du Parc du Perche Perche en Nocé

