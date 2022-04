Balade tintinnabulée Marseille 7e Arrondissement, 30 avril 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Balade tintinnabulée Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement

2022-04-30 16:00:00 – 2022-04-30 Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

André Gabriel est professeur honoraire du Conservatoire et de l’Université d’Avignon.

Les traditions populaires d’Europe ont, depuis le Moyen-Age, lié ensemble le retour du printemps, les fêtes tintinabulées et carillonnées, et la Résurrection du Christ pour les chrétiens des diverses églises. La cloche puise sa lointaine origine dans la Chine archaïque du chalcolithique. Comme signal, elle est présente dans tous les cultes animistes, bouddhistes, chrétiens et plus rarement musulmans. Elle se fait le héros d’innombrables légendes, elle est marqueur de temps, et elle appartient aussi au monde merveilleux de l’enfance.

Conférence par André Gabriel, musicologue, collectionneur et carillonneur,

contact@amisdesaintvictor.com https://www.amisdesaintvictor.com/

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement

