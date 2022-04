Balade thermographique Gourgeon, 29 avril 2022, Gourgeon.

Balade thermographique Gourgeon

2022-04-29 – 2022-04-29

Gourgeon Haute-Saône Gourgeon Haute-Saône

EUR Organisée par le Pays de Vesoul – Val de Saône et la commune de Gourgeon, cette balade thermographique se présente sous la forme d’une déambulation dans la rue avec un thermicien équipé d’une caméra thermique. Cette caméra permettra de mettre en avant les défauts d’isolation des maisons (ponts thermiques, mauvaise étanchéité à l’air). Le thermicien interprètera en direct les observations réalisées et indiquera les solutions qui peuvent être apportées.

A l’issue de la déambulation, un temps en salle est prévu afin de présenter plus en détails quelques clichés pris avec la caméra.

Les aides existantes en matière de rénovation énergétique seront présentées par un conseiller de l’association ADERA. … ça sera l’occasion de répondre à vos questions et de vous expliquer comment s’y retrouver dans tout ça.

Les horaires seront les suivants :

• 18h00 : accueil à la salle des fêtes

• 18h05 : début de la déambulation dans les rues avec plusieurs caméras thermiques (si les conditions météorologiques le permettent)

• 18h35 : retour en salle, présentation/interprétation de clichés thermographiques, présentation de solutions pour améliorer les défauts identifiés

• 19h10 : présentation par un conseiller de l’ADERA des aides techniques et financières existantes pour la rénovation énergétique

• 19h30 : verre de l’amitié

Balade gratuite et ouverte à tous. Inscription obligatoire au 03 84 92 15 29.

