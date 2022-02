Balade thermique Station de métro Triolo Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Vendredi 4 mars 2020 à 18h30, le service développement durable propose une balade thermique.** Au **départ du métro Triolo**, équipé d’une **caméra thermique**, **traquez les fuites de chaleur d’habitations villeneuvoises.** Vous trouverez des **conseils pour réduire vos consommations d’énergie et améliorer le confort de votre logement.** **Inscriptions en ligne à partir du 25 février 2022** **:** * [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-balade-thermiqu](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-balade-thermiqu) **Renseignements auprès du service développement durable :** * **Tél. :** 03 20 43 19 50 * **Mail :** ddvascq@villeneuvedascq.fr **Pour plus d’informations sur les économies d’énergie, contactez Sylvain Touzé, conseiller Info-Énergie au 03 20 52 00 23 ou [eie.est@mres-asso.org](mailto:eie.est@mres-asso.org)**

