Balade Thermique ouverte à tous La Corne-en-Vexin, 23 janvier 2023, La Corne-en-Vexin .

Balade Thermique ouverte à tous

6 rue Bertinot Juel La Corne-en-Vexin Oise

2023-01-23 19:30:00 – 2023-01-23 21:30:00

La Corne-en-Vexin

Oise

Il s’agit d’une balade dans les rues du village de La Corne-en-Vexin (anciennement Énencourt-le-Sec) avec une caméra thermique.

Le but étant grâce à la caméra de voir où se situent les ponts thermiques.

Les photos thermiques sont commentées au fil de la balade.

Dans un second temps, une restitution et présentation des actions de rénovation des bâtiments sont effectuées en salle autour d’un café et d’une petite collation.

+33 3 44 49 15 15 https://www.vexinthelle.fr/

CCVT

La Corne-en-Vexin

