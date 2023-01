Balade thermique Marlenheim Marlenheim Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Marlenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Marlenheim

Balade thermique Marlenheim, 13 février 2023, Marlenheim Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Marlenheim. Balade thermique 1 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin

2023-02-13 18:00:00 – 2023-02-13 Marlenheim

Bas-Rhin Marlenheim 0 EUR La balade se déroulera sur un trajet prédéfini. Le Conseiller France Rénov ciblera avec l’aide d’une caméra thermique les faiblesses des bâtiments.

S’en suivra une conférence à la Mairie portant sur la rénovation énergétique en général, mais aussi, sur les aides financières existantes et mobilisables. La soirée se clôturera par un moment de convivialité durant lequel, les participants pourront échanger avec le Conseiller France Rénov du PETR Bruche Mossig. Les 10 premiers inscrits se verront transmettre une photo thermique de leur maison avec une petite analyse.

Inscription obligatoire. +33 3 88 59 29 59 Marlenheim

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Marlenheim Autres Lieu Marlenheim Adresse 1 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Ville Marlenheim Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Marlenheim lieuville Marlenheim Departement Bas-Rhin

Marlenheim Marlenheim Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Marlenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marlenheim-office-de-tourisme-intercommunal-mossig-et-vignoble-marlenheim/

Balade thermique Marlenheim 2023-02-13 was last modified: by Balade thermique Marlenheim Marlenheim 13 février 2023 1 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin Bas-Rhin Marlenheim Marlenheim, Bas-Rhin Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

Marlenheim Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Marlenheim Bas-Rhin