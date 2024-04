Balade thématique Grande et petites histoires de la vallée du Thaurion Le bourg Thauron, mardi 23 avril 2024.

Balade thématique Grande et petites histoires de la vallée du Thaurion Le bourg Thauron Creuse

En partenariat avec Thauron Pierres et Nature.

Proposition de Liliane Trubino qui nous partagera ses recherches historiques sur la vallée du Thaurion et ses souvenirs d’enfance dans le apys.

Venez vous aussi nous partager vos petites histoires ancrées le long de cette belle vallée !

Rdv au village de Lavaugarde. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 17:00:00

Le bourg Lavaugarde

Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine boutiquedesidees.coordination@gmail.com

