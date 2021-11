Balade thématique dédiée aux fusillés de Vingré Nouvron-Vingré, 5 décembre 2021, Nouvron-Vingré.

Balade thématique dédiée aux fusillés de Vingré Nouvron-Vingré

2021-12-05 14:00:00 – 2021-12-05 16:00:00

Nouvron-Vingré Aisne Nouvron-Vingré

L’association Soissonnais 14-18 vous donne rendez-vous pour une randonnée d’environ 2 heures, dédiée aux fusillés de Vingré : 6 hommes sélectionnés arbitrairement parmi 24 soldats accusés à tort d’abandon de poste face à l’ennemi et exécutés le 4 décembre 1914.

Rendez-vous à 14h à la Croix brisée à Nouvron-Vingré. Equipez-vous de chaussures confortables – Cette sortie est gratuite et ouverte à tous. En raison du nombre de places limité, nous vous invitons à réserver en écrivant à soissonnais1418@laposte.net et en indiquant le nombre de participant(s).

soissonnais1418@laposte.net

Soissonnais 14-18

Nouvron-Vingré

