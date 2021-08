Contigny Contigny Allier, Contigny Balade théâtralisée MON VILLAGE Contigny Contigny Catégories d’évènement: Allier

Contigny

Balade théâtralisée MON VILLAGE Contigny, 18 août 2021, Contigny. Balade théâtralisée MON VILLAGE 2021-08-18 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-18 12:30:00 12:30:00 RDV Rue des Vignes à la Racherie (fléchage) à Contigny. Lieu dit “La Racherie”

Contigny Allier Contigny EUR 6 Les Comédiens de La Cie en LA de Saint-Pourçain-sur-Sioule vous ouvrent le livre d’un écrivain local : « Mon Village » de Philippe Valette.

Récit d’une enfance bourbonnaise hors norme, et remarquable témoignage de la vie à la campagne en 1900. https://cie-enla.jimdofree.com/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Lieu Contigny Adresse RDV Rue des Vignes à la Racherie (fléchage) à Contigny. Lieu dit "La Racherie" Ville Contigny