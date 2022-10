BALADE THÉÂTRALISÉE – LE DUO D’AQUI Assignan Assignan Catégories d’évènement: Assignan

Hrault

BALADE THÉÂTRALISÉE – LE DUO D’AQUI Assignan, 6 novembre 2022, Assignan. BALADE THÉÂTRALISÉE – LE DUO D’AQUI

Assignan Hrault

2022-11-06 – 2022-11-06 Assignan

Hrault Assignan Le Duo d’Aqui

Balade théâtralisée – Un spectacle de Joanda

Entre chansons et saynètes, partez à la découverte des richesses du village, bercés par la musique occitane de Joanda, et découvrez l’histoire du pays comme vous ne l’avez jamais vue.

Balade accessible à tous – Goûter offert et rencontre avec les artistes

Gratuit – Sur réservation Le Duo d’Aqui

Balade théâtralisée – un spectacle de Joanda +33 4 67 38 04 44 Assignan

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Assignan, Hrault Autres Lieu Assignan Adresse Assignan Hrault Ville Assignan lieuville Assignan Departement Hrault

Assignan Assignan Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assignan/

BALADE THÉÂTRALISÉE – LE DUO D’AQUI Assignan 2022-11-06 was last modified: by BALADE THÉÂTRALISÉE – LE DUO D’AQUI Assignan Assignan 6 novembre 2022 Assignan Assignan Hrault Hrault

Assignan Hrault