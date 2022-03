Balade théâtralisée Hommage au peintre Philippe Rousseau Parc et jardins du château d’Acquigny Acquigny Catégories d’évènement: Acquigny

Balade théâtralisée Hommage au peintre Philippe Rousseau

le dimanche 5 juin à Parc et jardins du château d'Acquigny

le dimanche 5 juin à Parc et jardins du château d’Acquigny

Au cours d’une drôle de vente aux enchères consacrée au peintre Philippe Rousseau, mort à Acquigny en 1887, les visiteurs sont entraînés dans le parc du château d’Acquigny à la découverte des tableaux les plus emblématiques du célèbre peintre des natures mortes. Humour, surprises et convivialité seront au rendez-vous grâce à la participation de la compagnie « Le Cube à Essais ».

10€, 5€ (6-12 ans), gratuit < 6 ans

Parc et jardins du château d'Acquigny 1 rue Aristide Briand, 27400 Acquigny

