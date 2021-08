Saint-Cloud Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Balade théâtralisée Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**La troupe des Trois Clouds propose une promenade ponctuée de scènes de théâtre évoquant des évènements marquants de l’Histoire de France qui se sont déroulés à Saint-Cloud.** Les ??????? ??????????? ?? ??????? ???????? ?? ?????-????? reviennent. Laissez-vous surprendre au détour d’un bosquet avec la troupe des Trois Clouds pour le tout nouveau spectacle des Balades historiques de Saint-Cloud. Pour cette 8e saison, plusieurs scènes de théâtres font renaître le destin exceptionnel de Napoléon Bonaparte. De sa prise du pouvoir, le coup d’état du 18 brumaire à son mariage avec Marie-Louise d’Autriche, venez revivre l’histoire de France qui a marqué le Domaine national de Saint-Cloud. Guidé au son de la musique, le visiteur découvre, ou redécouvre, la beauté de ces lieux et partage le destin de grands personnages historiques à travers plusieurs scènes de théâtre qui ponctuent la promenade.

Passe sanitaire obligatoire

