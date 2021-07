Balade théâtralisée “des peintres à Fécamp” Yport, 7 août 2021, Yport.

Balade théâtralisée “des peintres à Fécamp” 2021-08-07 21:00:00 – 2021-08-07 devant l’Office de Tourisme Quai Sadi Carnot

Yport Seine-Maritime

« Des peintres à Fécamp »

Samedi 7 août à 21h00

Le service Archives Patrimoine de la Ville de Fécamp propose une balade théâtralisée tout en couleur pour petits et grands avec la compagnie Touches d’histoire.

Terre et mer d’inspiration, Fécamp et son littoral attirent les peintres depuis le XIXe siècle. On ne compte plus les peintres impressionnistes qui ont posé leur chevalet pour immortaliser les variations de lumière.

Venez découvrir leur époque haute en couleur en compagnie d’un professeur d’art.

Informations pratiques

Rendez-vous : 21h00, devant l’Office de Tourisme, Quai Sadi Carnot – Fécamp.

Samedi 7 août.

Durée : 1h30.

Tarif : 5 €, 3 € et gratuit pour les moins de 18 ans. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Prestation théâtrale assurée par la compagnie Touches d’histoire.

Réservation obligatoire (places limitées) au Service Archives-Patrimoine au 02.35.10.60.96 ou sur e-agenda https://bit.ly/3g5m5bZ

Informations COVID – 19

– Paiement par chèque recommandé, si paiement en espèces, merci de prévoir l’appoint.

– Masque obligatoire à partir de 11 ans, recommandé à partir de 6 ans

– Prévoir du gel hydroalcoolique pour le lavage des mains en début de visite

– Distanciation d’un mètre à respecter

Renseignements

Service Archives – Patrimoine de Fécamp – 02 35 10 60 96 – patrimoine@ville-fecamp.fr

