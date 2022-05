Balade théâtralisée “Cyrano de Bergerac”

Balade théâtralisée “Cyrano de Bergerac”, 22 juillet 2022, . Balade théâtralisée “Cyrano de Bergerac”

2022-07-22 – 2022-07-22 La balade théâtralisée, mise en scène par les acteurs de la Compagnie Irrinigar, emmène à la découverte de l’univers poétique de Cyrano dans le lieu même où a vécu son auteur.

De la “Tirade du nez” dans le Grand Hall à la scène du “Baiser de Roxane” sur le Balcon de la Terrasse, on découvre que Rostand a conçu Arnaga comme un décor de Théâtre.

Pour toute la famille. Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2022-02-25

