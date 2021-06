Balade théâtralisée à Falaise – « RUY BLAS » Falaise, 19 juin 2021-19 juin 2021, Falaise.

Balade théâtralisée à Falaise – « RUY BLAS » 2021-06-19 20:00:00 – 2021-06-19

Falaise 14700

Cet été, venez profiter d’une adaptation de l’œuvre de Victor Hugo, « Ruy Blas », lors d’une balade théâtralisée au cœur de Falaise, interprétée par la Compagnie Derrière le masque.

» Doña Salluste, ministre du roi d’Espagne, est tombée en disgrâce et se retrouve exilée par ordre de la reine. Elle jure de se venger et songe à se servir dans ce but, de son cousin, Don César de Bazan, mais celui-ci refuse de tendre un piège à une femme.

Salluste décide alors d’utiliser Ruy Blas, son laquais, ancien camarade de don César. Ruy Blas avoue à César, qu’il est amoureux de la reine. Le plan de Salluste est dès lors tout tracé. Elle revêt Ruy Blas du costume de grand d’Espagne et l’introduit auprès des seigneurs de la cour sous le nom de don César dont il a châtié la hardiesse par l’exil… »

Suivez les acteurs dans des lieux emblématiques de la ville pour une parenthèse poétique et vivante au rythme des magnifiques textes de ce célèbre drame romantique.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Départ à 20 h 00 – place Guillaume le Conquérant

Tarifs : 8 € pour les adultes, 4 € pour les enfants à partir de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations obligatoires – jauge limitée – port du masque obligatoire

Informations et réservations à l’Office de Tourisme du Pays de Falaise : 02 31 90 17 26

Cet été, venez profiter d’une adaptation de l’œuvre de Victor Hugo, « Ruy Blas », lors d’une balade théâtralisée au cœur de Falaise, interprétée par la Compagnie Derrière le masque.

» Doña Salluste, ministre du roi d’Espagne, est tombée en disgrâce…

info@falaise-tourisme.com +33 2 31 90 17 26

Cet été, venez profiter d’une adaptation de l’œuvre de Victor Hugo, « Ruy Blas », lors d’une balade théâtralisée au cœur de Falaise, interprétée par la Compagnie Derrière le masque.

» Doña Salluste, ministre du roi d’Espagne, est tombée en disgrâce…

Cet été, venez profiter d’une adaptation de l’œuvre de Victor Hugo, « Ruy Blas », lors d’une balade théâtralisée au cœur de Falaise, interprétée par la Compagnie Derrière le masque.

» Doña Salluste, ministre du roi d’Espagne, est tombée en disgrâce et se retrouve exilée par ordre de la reine. Elle jure de se venger et songe à se servir dans ce but, de son cousin, Don César de Bazan, mais celui-ci refuse de tendre un piège à une femme.

Salluste décide alors d’utiliser Ruy Blas, son laquais, ancien camarade de don César. Ruy Blas avoue à César, qu’il est amoureux de la reine. Le plan de Salluste est dès lors tout tracé. Elle revêt Ruy Blas du costume de grand d’Espagne et l’introduit auprès des seigneurs de la cour sous le nom de don César dont il a châtié la hardiesse par l’exil… »

Suivez les acteurs dans des lieux emblématiques de la ville pour une parenthèse poétique et vivante au rythme des magnifiques textes de ce célèbre drame romantique.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Départ à 20 h 00 – place Guillaume le Conquérant

Tarifs : 8 € pour les adultes, 4 € pour les enfants à partir de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations obligatoires – jauge limitée – port du masque obligatoire

Informations et réservations à l’Office de Tourisme du Pays de Falaise : 02 31 90 17 26

Freepik