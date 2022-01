Balade théâtrale : « Les Âmes Lointaines » Bordeaux-Saint-Clair Bordeaux-Saint-Clair Catégories d’évènement: Bordeaux-Saint-Clair

Seine-Maritime

Balade théâtrale : « Les Âmes Lointaines » Bordeaux-Saint-Clair

2022-07-21

2022-07-21 – 2022-07-21

Bordeaux-Saint-Clair Seine-Maritime Bordeaux-Saint-Clair Balade théâtrale « Les Âmes Lointaines », adaptée de cinq nouvelles fantastiques de Maupassant : « La peur », « Apparition », « La main de l'écorché », « Sur l'eau », « La morte », par la Compagnie L'incertaine. Voici Blanche et Justin.

Ils semblent bons.

Ils semblent calmes.

Ils semblent doux.

Ils semblent un peu perdus. Ils errent.

Il ne parlent pas. Peut-être sont-ils muets ?

Ils semblent pourtant avoir des choses à dire.

Ils font signe de les suivre.

Peut-être cherchent-ils le bon endroit.

Peut-être cherchent-ils le bon moment.

Pour confier leurs histoires et celles des autres… Conception : Clélia David

Mise en scène: Clélia David et David Bescond

Jeu : Clélia David,

David Bescond ou Baptiste Relat Le 21 juillet 2022, au Château de Saint-Clair à Bordeaux-Saint-Clair (à côté d’Etretat) – A partir de 12 ans.

