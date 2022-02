Balade Terre & Mer La P’tite ferme de Mélie 44740 Batz sur mer, 9 février 2022, Batz sur mer.

Balade Terre & Mer

La P’tite ferme de Mélie 44740 Batz sur mer, le mercredi 9 février à 16:15

Bien installé en calèche, c’est au rythme placide du cheval que cette passionnante excursion vous emmènera » entre terre et mer » à la découverte de la faune et flore locale. Chemins cabossés et côte sauvage seront au rendez-vous de cette balade vivifiante au grand-air ! **Informations pratiques** : Durée : 1h Réservation au 06 74 66 59 74 Lieu de départ : La P’tite Ferme de Mélie – Roffiat (44740, Batz-sur-Mer)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T16:15:00 2022-02-09T17:15:00