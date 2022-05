BALADE SYLVO-CONTEE « PAS-ROLE » D’ARBRE : UN CONTE FORESTIER Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Saint-Sauveur Promenade sylvestre à la découverte de fables, mythes et légendes : une invitation à honorer la nature. Encadrée par Lucie Coupé et Thierry Barbillon

Samedi 18 juin à 14h30

Tout public (dès 7 ans), gratuit. Sur inscription 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.f r maisondelaforet@ccvp.fr +33 3 83 71 23 25 http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ Lieu-dit Norroy – Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

