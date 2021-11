Cenon Place des cèdres Cenon, Gironde Balade surprise entre des cèdres et un chêne Place des cèdres Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Balade surprise entre des cèdres et un chêne Place des cèdres, 4 décembre 2021, Cenon. Balade surprise entre des cèdres et un chêne

Place des cèdres, le samedi 4 décembre à 14:00

… entre le majestueux ensemble des cèdres du quartier Plaisance où un sculpteur-musicien redonne vie à un arbre déraciné par la tempête et le centre de loisirs Triboulet où chant, contes et musique célébreront le vénérable doyen des chênes cenonnais. Tout public, gratuit sur réservation Plus d’infos : cenon.fr _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit sur réservation

Cenon vous invite à une balade surprise… Place des cèdres avenue Pierre Brossolette à Cenon Cenon Plaisance Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Place des cèdres Adresse avenue Pierre Brossolette à Cenon Ville Cenon lieuville Place des cèdres Cenon