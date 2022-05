Balade surprise avec le Musée du Poitou Protestant

Balade surprise avec le Musée du Poitou Protestant, 13 août 2022, . Balade surprise avec le Musée du Poitou Protestant

2022-08-13 17:00:00 – 2022-08-13 Balade surprise Proposée par le Musée du Poitou Protestant de Beaussais-Vitré Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 août à 17h Sortie ponctuée de saynètes à la découverte d’histoires et de l’Histoire locale Sur inscription Lieu et tarifs à confirmer Balade surprise Proposée par le Musée du Poitou Protestant de Beaussais-Vitré Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 août à 17h Sortie ponctuée de saynètes à la découverte d’histoires et de l’Histoire locale Sur inscription Lieu et tarifs à confirmer Balade surprise Proposée par le Musée du Poitou Protestant de Beaussais-Vitré Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 août à 17h Sortie ponctuée de saynètes à la découverte d’histoires et de l’Histoire locale Sur inscription Lieu et tarifs à confirmer dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville