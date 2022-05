Balade surprise avec le Musée du Poitou Protestant

Balade surprise avec le Musée du Poitou Protestant, 11 août 2022, . Balade surprise avec le Musée du Poitou Protestant

2022-08-11 – 2022-08-11 Balade surprise

Balade marché sur un circuit en boucle, ponctuée de saynètes à la découverte d’histoires et de l’Histoire locale se basant sur des faits historiques ayant réellement eu lieu ou sur des légendes locales. jeudi 11 au samedi 13 août à 17h – Durée totale 3h

Maison du protestantisme poitevin

Tel : 05 49 32 83 16 Balade surprise

Balade marché sur un circuit en boucle, ponctuée de saynètes à la découverte d’histoires et de l’Histoire locale se basant sur des faits historiques ayant réellement eu lieu ou sur des légendes locales. jeudi 11 au samedi 13 août à 17h – Durée totale 3h

Tel : 05 49 32 83 16 Balade surprise

Balade marché sur un circuit en boucle, ponctuée de saynètes à la découverte d’histoires et de l’Histoire locale se basant sur des faits historiques ayant réellement eu lieu ou sur des légendes locales. jeudi 11 au samedi 13 août à 17h – Durée totale 3h

Maison du protestantisme poitevin

Tel : 05 49 32 83 16 dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville