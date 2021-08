Prailles-La Couarde Prailles-La Couarde Deux-Sèvres, Prailles-la-Couarde Balade surprise avec la Musée du Poitou Protestant Prailles-La Couarde Prailles-La Couarde Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Prailles-la-Couarde

Balade surprise avec la Musée du Poitou Protestant Prailles-La Couarde, 13 août 2021, Prailles-La Couarde. Balade surprise avec la Musée du Poitou Protestant 2021-08-13 – 2021-08-13

Prailles-La Couarde Deux-Sèvres Prailles-La Couarde 4 4 EUR Balade surprise avec le Musée du Poitou Protestant Le jeudi 12 août à 17h

Le vendredi 13 août à 17h

Le samedi 14 août à 17h Rdv au parking du plan d’eau du Lambon à Prailles En passant par Bellevue village abandonné Histoire, Saynètes, légendes seront au programme Places limitées, sur inscription au 05 49 32 83 16

10€ /personne, 4€ pour les 8-14 ans Circuit en boucle de 5 km – bonne condition physique, bonnes chaussures

Selon les règles sanitaires en vigueur, se munir d’un masque Balade surprise avec le Musée du Poitou Protestant Le jeudi 12 août à 17h

Le vendredi 13 août à 17h

Le samedi 14 août à 17h Rdv au parking du plan d’eau du Lambon à Prailles

Places limitées, sur inscription au 05 49 32 83 16

10€ /personne, 4€ pour les 8-14 ans +33 5 49 32 83 16 Balade surprise avec le Musée du Poitou Protestant Le jeudi 12 août à 17h

Le vendredi 13 août à 17h

Le samedi 14 août à 17h Rdv au parking du plan d’eau du Lambon à Prailles En passant par Bellevue village abandonné Histoire, Saynètes, légendes seront au programme Places limitées, sur inscription au 05 49 32 83 16

10€ /personne, 4€ pour les 8-14 ans Circuit en boucle de 5 km – bonne condition physique, bonnes chaussures

Selon les règles sanitaires en vigueur, se munir d’un masque Ph Wall CD 79 dernière mise à jour : 2021-08-04 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Prailles-la-Couarde Autres Lieu Prailles-La Couarde Adresse Ville Prailles-La Couarde lieuville 46.29947#-0.21141