**8e Rallye pédestre des 2 Rives de Seine (& Oise)** **Le samedi 18 septembre 2021, après-midi, à Poissy** Après Triel-sur-Seine, Andrésy, Verneuil-sur-Seine, Orgeval, Conflans-Sainte-Honorine, Villennes-sur-Seine et Les Mureaux, le 8e Rallye pédestre des 2 Rives de Seine (& Oise) se déroulera dans la ville de Poissy, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’après-midi du samedi 18 septembre 2021. Cette animation historique et ludique est organisée en partenariat entre la Ville de Poissy et deux associations d’histoire locale, le Cercle d’Études Historiques et Archéologiques (CEHA) et ACV, la mémoire de Villennes, avec le soutien de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), afin de mieux faire connaître l’histoire et le patrimoine de notre territoire. Guidés, successivement, par trois anciennes célébrités, vous pourrez, en vous amusant, découvrir le riche patrimoine de Poissy, notamment des lieux habituellement non accessibles. Comme lors des précédentes « éditions », les participants trouveront progressivement l’itinéraire en résolvant diverses énigmes et en répondant à des questions, la plupart d’observation. La présentation des solutions et la remise des prix auront lieu en fin d’après-midi, lors d’un moment convivial. Le succès de cet événement s’accroissant chaque année, 25 équipes de 3 à 5 personnes devraient, à nouveau, prendre le départ de la balade-surprise, réunissant plus d’une centaine de participants. Ces rallyes pédestres permettent, également, de sympathiques rencontres, les personnes inscrites seules ou à deux pouvant former une équipe avec d’autres. Constituez et inscrivez, sans tarder, votre équipe pour cet événement intercommunal, ludique et culturel ! **INFORMATIONS PRATIQUES** Attention : nombre d’équipes limité ! Participation aux frais : 4 € par personne ; gratuit jusqu’à 16 ans. Inscription des équipes : – par courriel (de préférence) : [[memoire.villennes@free.fr](mailto:memoire.villennes@free.fr)](mailto:memoire.villennes@free.fr) – par téléphone : 01 39 75 71 92 Informations complémentaires et liens facilitant les inscriptions : [[http://memoire-villennes.info](http://memoire-villennes.info)](http://memoire-villennes.info) et page Facebook (memoire.villennes). Rendez-vous du départ : informations transmises par courriel après inscription.

