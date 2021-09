Balade sur les trésors géologiques d’Echiré Échiré, 12 septembre 2021, Échiré.

Balade sur les trésors géologiques d’Echiré 2021-09-12 14:00:00 – 2021-09-12 17:00:00

Échiré Deux-Sèvres Échiré

Dans le cadre des sorties nature proposées par Deux-Sèvres Nature et Environnement (DSNE). Avec Jean Bébien, ingénieur géologue titulaire d’un doctorat d’Etat et ancien professeur à la faculté des sciences d’Orsay. Sortie de 5 km intitulée “De la rue des Sablières à l’impasse des Carrières” (exploitation et utilisation des ressources du sous-sol – sable et pierres – dans le bourg d’Echiré et le village d’Androlet).

Inscription obligatoire auprès de DSNE au 05.49.73.37.36. ou contact@DSNE.org

Dans le cadre des sorties nature proposées par Deux-Sèvres Nature et Environnement (DSNE). Avec Jean Bébien, ingénieur géologue titulaire d’un doctorat d’Etat et ancien professeur à la faculté des sciences d’Orsay. Sortie de 5 km intitulée “De la rue des Sablières à l’impasse des Carrières” (exploitation et utilisation des ressources du sous-sol – sable et pierres – dans le bourg d’Echiré et le village d’Androlet).

Inscription obligatoire auprès de DSNE au 05.49.73.37.36. ou contact@DSNE.org

+33 5 49 73 37 36

Dans le cadre des sorties nature proposées par Deux-Sèvres Nature et Environnement (DSNE). Avec Jean Bébien, ingénieur géologue titulaire d’un doctorat d’Etat et ancien professeur à la faculté des sciences d’Orsay. Sortie de 5 km intitulée “De la rue des Sablières à l’impasse des Carrières” (exploitation et utilisation des ressources du sous-sol – sable et pierres – dans le bourg d’Echiré et le village d’Androlet).

Inscription obligatoire auprès de DSNE au 05.49.73.37.36. ou contact@DSNE.org

Office de Tourisme de Niort-Marais Poitevin

dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT Niort