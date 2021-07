Millery Millery Millery, Rhône Balade sur les sentiers viticoles et dégustation Millery Millery Catégories d’évènement: Millery

Rhône

Balade sur les sentiers viticoles et dégustation Millery, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Millery. Balade sur les sentiers viticoles et dégustation 2021-07-03 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-03 11:30:00 11:30:00

Millery Rhône Millery Si vous avez envie d’en savoir plus sur le travail dans les vignes, plongez au cœur des Coteaux du Lyonnais pour une découverte passionnante de ce terroir cultivé depuis l’antiquité. Balade commentée accompagnée par un viticulteur et dégustation. dernière mise à jour : 2021-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Millery, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Millery Adresse Ville Millery lieuville 45.63041#4.78181