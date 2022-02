Balade sur les quais : découverte des racines sauvages avec Achillée et Ciboulette Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**Leur description et leur usage nous serviront ensuite à en décliner les façons dont diverses populations les utilisent.** **Vous repartirez avec une recette d’usage d’une de ces plantes.** **À partir de 12 ans, sur inscription**

Gratuit, sur inscription

À partir d’une déambulation sur les quais de Queyries, équipés d’un outil adapté, nous ramasserons trois espèces de plantes. Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

