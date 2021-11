Mazeyrat-d'Allier Marjalhat Haute-Loire, Mazeyrat-d'Allier Balade sur les patrimoines Marjalhat Mazeyrat-d'Allier Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazeyrat-d'Allier

Balade sur les patrimoines Marjalhat, 21 novembre 2021, Mazeyrat-d'Allier. Balade sur les patrimoines

Marjalhat, le dimanche 21 novembre à 15:00

L’équipe du Pays d’Art et d’histoire du Haut Allier accompagné de PANPA Haut Allier, propose une balade découverte des éléments patrimoniaux du hameau de Marjalhat, où la géologie, la nature et les sites archéologiques y sont particulièrement bien observables. _Partenariat SMAT du Haut Allier (programmation La Clé des champs)._

Gratuit.

Balade patrimoines Marjalhat Mazeyrat d’Allier Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazeyrat-d'Allier Autres Lieu Marjalhat Adresse Mazeyrat d'Allier Ville Mazeyrat-d'Allier lieuville Marjalhat Mazeyrat-d'Allier