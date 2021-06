Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy BALADE SUR LES PAS DES ÉCRIVAINS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

BALADE SUR LES PAS DES ÉCRIVAINS 2021-07-06 11:00:00 – 2021-07-06 Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas

Nancy Meurthe-et-Moselle Départ Bibliothèque Stanislas. Les Bibliothèques de Nancy vous invitent à flâner dans les rues tout en écoutant des extraits littéraires évoquant les lieux emblématiques de la ville. Sur réservation. +33 3 83 37 38 83 http://lalorrainedesecrivains.fr/ Sur les pas des écrivains en Lorraine dernière mise à jour : 2021-06-27 par

Nancy