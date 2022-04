Balade sur les canaux de Martigues Quai des navettes, 14 avril 2022, Martigues.

Balade sur les canaux de Martigues

du jeudi 14 avril au mercredi 29 juin à Quai des navettes

Une balade en bateau au gré des courants —————————————- ### Embarquez à bord Prenez place à bord de l’un de nos bateaux et préparez-vous à une balade des plus insolite ! Un bateau limité à une quarantaine de places pour profiter d’une visite au calme. Vous serez surpris par le contraste entre le bruit qui émane de la ville et le calme qui vogue sur nos canaux. ### Martigues sous un angle inédit Approchez les lieux les plus emblématiques de notre belle destination : Le Miroir aux Oiseaux (site classé), la Pointe San Crist, le Pont levant,…. Du canal Galiffet au canal Baussengue, l’histoire de Martigues n’aura plus de secret pour vous ! Il se peut même que vous aperceviez l’un des derniers Calen de France…. mais nous vous en disons pas plus. ### Laissez-vous séduire par le charme de la Venise Provençale Une visite commentée par le capitaine du bateau, natif de Martigues. Laissez-vous séduire par le charme de nos ports, les vieilles barques de pêche, les façades de nos maisons colorées,…. Vous allez être conquis ! Localisation ————

Adulte : 7€. Enfant de 4 à 11 ans : 4.50€. Gratuit -4 ans. Sur inscription à l’Office de Tourisme de Martigues.

Une balade en bateau sur les canaux de Martigues pour une visite commentée insolite de la plus belle des façons !

Quai des navettes Avenue Louis Sammut 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T15:00:00 2022-04-14T15:45:00;2022-04-18T15:00:00 2022-04-18T15:45:00;2022-04-21T15:00:00 2022-04-21T15:45:00;2022-04-28T15:00:00 2022-04-28T15:45:00;2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T15:45:00;2022-05-28T15:00:00 2022-05-28T15:45:00;2022-06-22T15:00:00 2022-06-22T15:45:00;2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T15:45:00;2022-06-29T15:00:00 2022-06-29T15:45:00