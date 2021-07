Nantes RIG de Malville Loire-Atlantique, Nantes Balade sur les bords de la Chézine RIG de Malville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Balade sur les bords de la Chézine RIG de Malville, 2 août 2021-2 août 2021, Nantes. Balade sur les bords de la Chézine

RIG de Malville, le lundi 2 août à 10:00

Chaussures de marche et tenue adaptée sont recommandées… N’oubliez pas non plus votre bouteille d’eau.

Gratuit, inscription obligatoire

Au départ du restaurant intergénérationnel de Malville, longeons la Chézine jusqu’au boulevard du Massacre (environ 3 km). RIG de Malville 31, Rue de Malville 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T11:30:00

