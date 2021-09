Orléans Sur le canal Loiret, Orléans Balade sur les bateaux électriques sans permis – Canal d’Orléans Sur le canal Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Balade sur les bateaux électriques sans permis – Canal d’Orléans Sur le canal, 22 septembre 2021, Orléans. Balade sur les bateaux électriques sans permis – Canal d’Orléans

du mercredi 22 septembre au dimanche 26 septembre à Sur le canal

Départ et billetterie : Capitainerie Horaires : Tous les jours de 10h à 19h Durée : 30 min Tarifs : 20€ le bateau (4 personnes par bateau) Dans le cadre du festival de Loire Sur le canal quai du fort Alleaume, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Sur le canal Adresse quai du fort Alleaume, Orléans Ville Orléans lieuville Sur le canal Orléans