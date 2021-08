Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour, Landes Balade sur l’eau vive de l’Adour Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Balade sur l’eau vive de l’Adour Aire-sur-l’Adour, 21 août 2021, Aire-sur-l'Adour. Balade sur l’eau vive de l’Adour 2021-08-21 14:30:00 – 2021-08-21 17:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour Une nouvelle manière de connaître mieux la ville d’Aire sur l’Adour, en canoë, afin de découvrir tout ce qui avait échappé à notre regard!

2 h30 (environ) de balade commentée par un animateur de la Maison de l’eau.

Conditions: avoir 8 ans minimum, savoir nager et apporter de vielles chaussures!

dernière mise à jour : 2021-08-04

