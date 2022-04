Balade sur l’eau à l’aube

2022-04-28 – 2022-04-28 Vous êtes férus des instants privilégiés que la nature peut nous offrir, cette sortie est pour vous ! À bord d’une barque traditionnelle en bois, le guide vous emmènera à l’aube pour observer le réveil des étangs. Brume au ras de l’eau, chants des oiseaux qui annoncent le lever du jour, premiers rayons du soleil qui pointent, ce moment, suspendu dans le temps, émerveillera vos sens. Des haltes dans des affûts permettront de se cacher pour observer la vie du marais encore endormit.

