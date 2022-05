Balade sur le chemin des peintres et écrivain RDV devant la gare Butry-sur-Oise Catégories d’évènement: Butry-sur-Oise

RDV devant la gare, le samedi 4 juin à 14:30

Chemin de peintres et d’écrivains Il y a près d’un siècle et demi, une nouvelle ligne de train sortait de l’ombre un village blotti au-dessus d’un ruisseau… Il suscita rapidement un engouement saisonnier qui dura plusieurs décennies et changea la vie de ses habitants.Nous partirons à sa découverte, en évoquant son histoire, depuis la gare où arrivaient les touristes et artistes parisiens en quête de verdure et de fraîcheur. Où vous verrez qu’il a su garder l’accueillante douceur qui justifie l’intérêt que lui accordent aujourd’hui encore randonneurs, cyclistes et résidents.

Entrée libre. nombre limité à 20 places.

Balade commentée sur réservation.14h30-17h30 Contacter Michel Saintoul Guide au parc naturel régional du Vexin au 06 84 90 04 97 sur réservation (max 20 personnes) RDV devant la gare Gare de Valmondois 95430 Butry-sur-Oise Butry-sur-Oise Val-d’Oise

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T17:30:00

