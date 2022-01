Balade sur le Chemin des Cadeules Martailly-lès-Brancion, 7 août 2022, Martailly-lès-Brancion.

Balade sur le Chemin des Cadeules Martailly-lès-Brancion

2022-08-07 – 2022-08-07

Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire Martailly-lès-Brancion

0 0 EUR Balade sous forme de randonnée, comprenant 3 circuits de : 8 – 14 et 20 km.

Pass-Sanitaire demandée

Inscriptions de 7h00 à 10h30

Ravitaillements sur les circuits.

Café d’accueil offert.

Prévoir chaussures et vêtements de marche et bâtons de randonnée.

Buvette et petite restauration sur place.

lescadeulesdemartailly@gmail.com +33 6 28 05 89 12 https://www.cadoles-murgers-71700-martailly.eu/#

