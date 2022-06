Balade sur le « chemin de la Ligne »et apéritif vigneron au Chai Doléris, 19 juillet 2022, .

Balade sur le « chemin de la Ligne »et apéritif vigneron au Chai Doléris



2022-07-19 – 2022-07-19

0 0 EUR Balade commentée sur le chemin de la ligne de fer (5 km) avec la découverte de l’histoire du tram à vapeur et de plusieurs ouvrages d’art (ponts, descentes d’eau, talus empierrés…).

11h30 : visite du chai souterrain du Chai Doléris et dégustation de nos Grands vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et des produits locaux.

Tourisme Nord Béarn

