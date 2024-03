BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL Portet-d’Aspet, mardi 16 avril 2024.

BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL Portet-d’Aspet Haute-Garonne

Abordez la vie et le biotope du Seigneur des Pyrénées l’ours brun. Découvrez son parcours à travers l’Histoire et l’Humanité grâce à votre accompagnatrice en montagne.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Au départ du col de Portet d’Aspet, vous découvrirez une année de la vie de Caramel dans les montagnes ! Dans un petit secteur peu fréquenté, vous vous aventurerez avec votre accompagnatrice pour une découverte de la faune et de la flore et en particulier des traces du passage de l’ours. Florise vous expliquera comment est réalisé le suivi scientifique de l’ours dans les Pyrénées et comment l’ours évolue dans ce milieu naturel préservé que sont les Pyrénées centrales. 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:00:00

fin : 2024-04-16

RDV PARKING DU COL DE PORTET D’ASPET

Portet-d’Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

L’événement BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL Portet-d’Aspet a été mis à jour le 2024-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE