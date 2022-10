Balade « Sur la traces des mammifères », 13 novembre 2022, .

Balade « Sur la traces des mammifères »



2022-11-13 15:00:00 – 2022-11-13 17:30:00

EUR 0 0 De nombreux mammifères vivent dans les bois de Sadirac, peu visible de jour, une caméra et quelques indices nous permettent de les repérer : sanglier, blaireau, renard, genette, chauve-souris…

Départ de la balade à 15h.

En parallèle, de 14h30 à 18h, à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais : nouvelle exposition « Extra-ordinaire Pimpine, les petits trésors locaux du Créonnais »

Roches, fossiles, empreintes et mues de larves aquatiques,… des petits trésors que l’on peut trouver partout dans la nature du Créonnais et qui révèlent l’histoire naturelle de la région, de ses paysages et de son climat!

De nombreux mammifères vivent dans les bois de Sadirac, peu visible de jour, une caméra et quelques indices nous permettent de les repérer : sanglier, blaireau, renard, genette, chauve-souris…

Départ de la balade à 15h.

En parallèle, de 14h30 à 18h, à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais : nouvelle exposition « Extra-ordinaire Pimpine, les petits trésors locaux du Créonnais »

Roches, fossiles, empreintes et mues de larves aquatiques,… des petits trésors que l’on peut trouver partout dans la nature du Créonnais et qui révèlent l’histoire naturelle de la région, de ses paysages et de son climat!

Terre et Océan

dernière mise à jour : 2022-10-14 par