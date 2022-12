Balade sur la Pointe du château Trestrignel Perros-Guirec Perros-Guirec Office de tourisme de Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Perros-Guirec Une balade en bord de mer ça vous tente?

Nous vous proposons de découvrir lors d’une visite guidée la pointe du Château surplombant le quartier de Trestrignel ainsi que ses grandes villas balnéaires datant de fin 19ème, début 20ème siècle. Vous pourrez y admirer la villa Lann-Gueuc construite par l’architecte Théodore Lambert en 1894 ou encore la villa « Silencio y Descanso » construite la même année qui pendant longtemps sera la propriété de Maurice Denis . Ses paysages fascinants et ses extraordinaires eaux claires marqueront vos esprits, et vous ne souhaiterez qu’une chose: revenir.

Visite de 2h pour un minimum de 4 personnes et un maximum de 15 personnes.

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec et paiement sur place auprès de l’organisateur au prix de 9€ (tarif unique).

Rendez-vous à 14h au centre de Découverte PEP Le Hédraou.

Tenue adaptée conseillée (chaussures de marche et coupe-vent) +33 2 96 23 21 15 Perros-Guirec

