BALADE SUR LA PLAGE AVEC L’AGANTIC

BALADE SUR LA PLAGE AVEC L’AGANTIC, 25 avril 2022, . BALADE SUR LA PLAGE AVEC L’AGANTIC

2022-04-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-25 17:30:00 17:30:00 Le centre socioculturel L’Agantic propose une sortie balade à la plage, le lundi 25 avril.

Départ à 10h et retour à 17h30 devant l’école de la Marianne.

Prévoir un pique-nique, un goûter, des jeux pour la plage, des serviettes, bouteilles d’eau et autre matériel adéquat. Le centre socioculturel L’Agantic propose une sortie balade à la plage, le lundi 25 avril. Profitez d’un moment agréable en famille ! Le centre socioculturel L’Agantic propose une sortie balade à la plage, le lundi 25 avril.

Départ à 10h et retour à 17h30 devant l’école de la Marianne.

Prévoir un pique-nique, un goûter, des jeux pour la plage, des serviettes, bouteilles d’eau et autre matériel adéquat. dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville