Balade « Sur la piste de l'écureuil » à Le Bény-Bocage
2023-07-26 10:00:00 – 2023-07-26 12:00:00
Place Dr Maugeais Le Bény-Bocage
Souleuvre en Bocage
Calvados

2023-07-26 10:00:00 10:00:00 – 2023-07-26 12:00:00 12:00:00

Calvados Partez en balade dans les chemins de Souleuvre-en-Bocage sur la piste de l’écureuil et des animaux sauvages du bocage.

A partir de 5 ans.

