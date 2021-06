SAINT-OMER Parking de la base de lancement des parapentes Saint-Omer Balade sur la Houle Parking de la base de lancement des parapentes SAINT-OMER Catégorie d’évènement: Saint-Omer

Balade sur la Houle Parking de la base de lancement des parapentes, 21 août 2021-21 août 2021, SAINT-OMER. Balade sur la Houle

Parking de la base de lancement des parapentes, le samedi 21 août à 16:30

Les Rochers de la Houle, c’est une vue magnifique, qui permet de retracer l’histoire de la vallée. Mais c’est aussi une végétation bien particulière, que l’on ne voit pas partout, et une faune discrète mais qui laisse de nombreux indices de présence. C’est ce que cette balade va vous faire découvrir.

(3km/2h) – Niveau 2

Gratuit

Les Rochers de la Houle, c’est une vue magnifique qui permet de retracer l’histoire de la vallée. Mais c’est aussi une végétation bien particulière et une faune discrète qui laisse de nombreux… Parking de la base de lancement des parapentes 14220,SAINT-OMER SAINT-OMER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T16:30:00 2021-08-21T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Omer Étiquettes évènement : Autres Lieu Parking de la base de lancement des parapentes Adresse 14220,SAINT-OMER Ville SAINT-OMER lieuville Parking de la base de lancement des parapentes SAINT-OMER